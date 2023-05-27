Yellen, Kongre'ye 5 Haziran'a kadar süre verdi

Hazine Bakanı Yellen mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut en son verilere dayanarak Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda hazinenin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz”

ÜLKENİN KREDİ NOTU DÜŞER

Haziran ayının ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapacaklarını belirten Hazine Bakanı Yellen, bu ödemelerin hazineyi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağını vurguladı. Kongre’yi karar vermek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyaran Yellen, böyle bir durumda ABD kredi notunun olumsuz etkileneceğini belirtti.

Yellen “Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır” ifadelerini kullandı.

BORÇ LİMİTİ NEDİR?

İki meclisli yasama organı ABD Kongresi tarafından 1917’de oluşturulan borç limiti veya borç tavanı, ABD hükümetinin alacağı maksimum ödenmemiş borç miktarını belirler ve yasal olarak bağlayıcıdır. Borç limiti mali krizden veya gelir sıkıntısından kaynaklanmaz genelde planlanan vergi ödeme girişlerinin örneğin bir eyalette yaşanan fırtına gibi herhangi bir sebepten gecikmesiyle dolaylı olarak bağlantılıdır.

Ocak 2023'te toplam ulusal borç ve borç limiti 31.4 trilyon dolardı. ABD hükümeti 2001'den beri her yıl ortalama yaklaşık 1 trilyon dolar açık veriyor. Bu da vergi ve diğer gelirlerden aldığından çok daha fazla para harcandığı anlamına geliyor. Aradaki farkı telafi etme ve yine Kongre'nin onayladığı ödemeleri yapmak için borç alması gerekiyor.