Geri Dön
UzmanparaYellen regülatörlerle 'sabitkoinleri' görüşecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Yellen regülatörlerle 'sabitkoinleri' görüşecek

Yellen regülatörlerle 'sabitkoinleri' görüşecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemdeki rolünü görüşmek üzere pazartesi günü regülatörlerle bir araya gelecek.

17.07.2021 - 07:40 | | AA
Yellen regülatörlerle 'sabitkoinleri' görüşecek

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen'ın sabitkoinlere ilişkin çalışmaları görüşmek üzere Finansal Piyasalar Çalışma Grubu (PWG), Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu toplamayı planladığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu toplantının 19 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Regülatörleri bir araya getirmek, sabitkoinlerin kullanıcılar, piyasalar veya finansal sistem için oluşturabilecekleri riskleri azaltırken potansiyel faydalarını değerlendirmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanı Yellen, dijital varlıklardaki hızlı büyüme ışığında, regülatörlerin sektörün düzenlenmesi konusunda iş birliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da çarşamba günü Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda, sabitkoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olmadan düzenleme yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

GÜNCEL HABERLER

Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto

Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto

Bir salkım üzüm 12 bin 700 dolara satıldı!

Bir salkım üzüm 12 bin 700 dolara satıldı!

Eskişehir Gar-Bursa hattında taşıma ihalesi

Eskişehir Gar-Bursa hattında taşıma ihalesi

Clinton iki sanıkla yolculuk yapmış!

Clinton iki sanıkla yolculuk yapmış!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Sıradaki Haber
Yüz binlere emeklilik fırsatı! 31 Ağustos'a kadar...

Yüz binlere emeklilik fırsatı! 31 Ağustos'a kadar...

Sıradaki Haber
Türkiye'ye akın ettiler! Yoğun ilgi görüyor

Türkiye'ye akın ettiler! Yoğun ilgi görüyor

Sıradaki Haber
Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto

Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto

Sıradaki Haber