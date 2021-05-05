Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYellen'dan faiz açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Yellen'dan faiz açıklaması
ABONE OL

Yellen'dan faiz açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.

05.05.2021 - 07:55 | | AA
Yellen'dan faiz açıklaması

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirdi.

Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Yellen, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil." dedi.

ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten Yellen, olsa bile Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı.

Yellen, salı günü The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirtmişti.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini dile getiren Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini ifade etmişti.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Irak’tan Türkiye’ye nota

Irak’tan Türkiye’ye nota

Annelere sanal hediye yağmuru

Annelere sanal hediye yağmuru

Ramazan’da gıda satışı % 20 arttı

Ramazan’da gıda satışı % 20 arttı

Meksika’da metro faciası: 23 ölü

Meksika’da metro faciası: 23 ölü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Anneler Günü mesajı, şiiri, resmi, sözleri...

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Anneler Günü mesajı, şiiri, resmi, sözleri...

Sıradaki Haber
Normalleşme ilk oralardan başlayacak!

Normalleşme ilk oralardan başlayacak!

Sıradaki Haber
'Sıcak hava ve güneş ışığı Covid-19'un yayılımını azaltıyor!'

'Sıcak hava ve güneş ışığı Covid-19'un yayılımını azaltıyor!'

Sıradaki Haber
Tam kapanma bittikten sonra okullar hemen açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek?

Tam kapanma bittikten sonra okullar hemen açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek?

Sıradaki Haber