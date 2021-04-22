Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYellen'dan iklim değişikliği açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Yellen'dan iklim değişikliği açıklaması
ABONE OL

Yellen'dan iklim değişikliği açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Kamu yatırımlarını, net sıfır emisyona geçişimizi kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek alanlara yönlendirmeye kararlıyız. Böylece çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, iklim değişikliğiyle mücadelenin sunduğu fırsatı yakalayabilir." dedi.

22.04.2021 - 09:14 | | AA
Yellen'dan iklim değişikliği açıklaması

Yellen, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Finans Zirvesi"ne katıldı.

Geçen 30 yılda doğal afetlerin önemli ölçüde arttığına işaret eden Yellen, bunun ekonomiye mevcut ve olası maliyetinin de artış gösterdiğine dikkati çekti.

Yellen, "İklim değişikliğinin gelecekteki ekonomimiz ve yaşam tarzımız için varoluşsal bir risk oluşturduğu durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılması için "cesur ve acil" eylemler gerektiğini vurgulayan Yellen, uluslararası ortakların birçoğu, özel sektör ve bazı eyaletler de dahil olmak üzere birçok paydaşın bu hedef doğrultusunda çalıştığını aktardı.

"Finans sektörünün önemli bir rol oynama fırsatı olduğunun farkındayız"

Yellen, "ABD hükümeti, 4 yıl boyunca kenarda oturmasının ardından iklim değişikliğiyle mücadeleye yeniden katılmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Net sıfır emisyona geçişi kolaylaştırmada, özellikle yeşil altyapıda, kamu yatırımlarının önemini bildiklerini vurgulayan Yellen, "Finans sektörünün de finansman ve küresel ekonominin net sıfır ekonomiye geçişine öncülük etme konusunda önemli bir rol oynama fırsatı olduğunun farkındayız." dedi.

Yellen, Biden yönetimin iklim değişikliğiyle agresif şekilde mücadele etmek için tüm devleti kapsayan bir yaklaşım benimsediğine işaret ederek, "Kamu yatırımlarını, net sıfır emisyona geçişimizi kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek alanlara yönlendirmeye kararlıyız. Böylece çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, iklim değişikliğiyle mücadelenin sunduğu fırsatı yakalayabilirler." diye konuştu.

 

GÜNCEL HABERLER

Konya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

NATO 14 Haziran'da Brüksel'de toplanıyor

NATO 14 Haziran'da Brüksel'de toplanıyor

Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı

Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı

Son dakika: Kripto para dünyasında büyük panik! Thodex'in kurucusu yurt dışına kaçtı iddiası

Son dakika: Kripto para dünyasında büyük panik! Thodex'in kurucusu yurt dışına kaçtı iddiası

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi açıklandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Sıradaki Haber
Hesaba yatıyor! Son dakika kararı 1500 lira…

Hesaba yatıyor! Son dakika kararı 1500 lira…

Sıradaki Haber
111 metrede dalgalanacak

111 metrede dalgalanacak

Sıradaki Haber
Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı

Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı

Sıradaki Haber