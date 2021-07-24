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Yellen'dan Kongreye 'borç limiti' uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin ülkenin borç limitini yükseltmemesi halinde Bakanlığın 2 Ağustos'ta "olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi.

24.07.2021 - 09:01 | | AA
Yellen'dan Kongreye 'borç limiti' uyarısı

Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme aldı.

Yasal borç limitinin 31 Temmuz'a kadar askıda olduğunu hatırlatan Yellen, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını bildirdi.

Yellen, 2 Ağustos'a kadar borç limitinin askıya alınması veya artırılması için harekete geçilmemesi halinde Hazine Bakanlığının ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almasının gerekeceğini ifade etti.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınmasının hükümet harcamalarını artırmayacağını ya da gelecekteki bütçe teklifleri için harcamalara izin vermeyeceğini belirten Yellen, sadece Hazine'nin önceden yürürlüğe giren harcamalar için ödeme yapmasına izin vereceğini kaydetti.

Yellen, söz konusu borçların karşılanmamasının ABD ekonomisine ve tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına onarılamaz zararlar vereceğine dikkati çekerek, temerrüde düşme tehdidinin bile 2011'de kredi notu düşüşü de dahil olumsuz etkilere neden olduğunu anımsattı.

ABD'de sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011 yılında da dolmuştu. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu gelişmenin ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan "AAA"dan "AA "ya düşürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı.

Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı.

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