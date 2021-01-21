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21.01.2021 - 10:54 | | AA

Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına atadığı Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı duyuruldu.

Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nişancı'nın, Yellen'ın atamasının Senatoda onaylanmasının ardından görevine başlayacağı belirtildi.

Nişancı, Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak. Özel kalem müdürü, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmenin yanında, tüm bakanlık personelinin amiri konumunda bulunuyor.

Finansal veri hizmetleri ve medya şirketi Bloomberg'in kamu politikaları bölümünde yöneticilik yapan Didem Nişancı daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

Nişancı, 2018'de Bloomberg'deki görevine başlamadan Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında görev yapmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Kasım 2020'de eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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