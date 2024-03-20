Yen, dolar karşısında 4 ayın dibinde

Japon yeni bu sabah ABD doları karşısında son dört ayın en düşük seviyesine ve euro karşısında son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Japon yeni, ABD doları karşısında kasım ayından bu yana ilk kez 151,48'e geriledi ve on yılın en düşük seviyesi olan 151,94'e yaklaştı.

Yen, euro karşısında 2008'den bu yana en düşük seviye olan 164,659'a gerilerken, sterlin karşısında 2015'ten bu yana en düşük seviye olan 192,37'ye indi.

Japonya piyasaları çarşamba günü tatil nedeniyle kapalı kalacak.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) salı günü ülkenin son 17 yıldaki ilk faiz artışını gerçekleştirirken, merkez bankası şimdilik destekleyici koşulları sürdürmeyi beklediğini söyledi ve ABD-Japonya faiz farkları keskinliğini korurken yen üzerindeki baskıyı sürdürdü.

JP Morgan stratejistleri yetkililerden gelen son yorumlar göz önüne alındığında, Dolar/yen paritesinin Japon yetkililer tarafından 151 seviyesi civarında olası bir müdahale riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Stratejistlere göre Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, BoJ'un salı günkü politika ayarlamalarının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomiyi ve forex piyasasını izlediğini söyledi.