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Uzmanpara Yen, dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor
Haberler Uzmanpara Yen, dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor

Yen, dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor

Japon yeni, bu sabah ABD doları karşısında 160 seviyesini test etmesinin ardından başlayan güçlenmesine devam ediyor.

29.04.2024 - 11:23 | | Foreks Haber
Yen, dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor

Japonya'nın kur politikasından sorumlu isim olan Maliye Bakan Yardımcısı Kanda, bir müdahale olup olmadığı konusunda yorum yapmazken, piyasalar da müdahale olup olmadığına karar verebilmiş değil. Analistler, Japon piyasalarının tatil olmasının neden olduğu zayıf likiditenin yendeki sert harekette rol oynuyor olabileceğini ifade ediyor.

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UniCredit analistleri yaptıkları değerlendirmede, Japon piyasalarının Showa Günü tatiliyle kapalı olması nedeniyle, zayıf ticaretin Japon yeninin dolar karşısındaki hareketlerini muhtemelen şiddetlendirdiğini ve önemli oynaklığından en azından kısmen sorumlu olabileceğini belirtti.

Analistler, “Japon yetkililer olası müdahale hakkında yorum yapmadı, ancak sıkı piyasa likiditesi, 160 bariyerine ulaşıldıktan sonra kar alımını şiddetlendirmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

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