'Yendeki son düşüşler aşırı'

Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) eski Başkanı Haruhiko Kuroda, yenin değerinde son dönemde görülen düşüşlerin aşırı olduğunu ve yetkililerin döviz piyasasına müdahale etme olasılığı olduğunu söyledi.

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Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen panele katılan Kuroda, yenin orta ve uzun vadede toparlanmasının beklendiğini de ifade etti.

Nikkei'ye göre, BoJ'un mart ayında negatif faiz oranlarını sona erdirme kararı üzerine Kuroda, bu hareketi para politikasını normalleştirmeye yönelik ilk adım olarak memnuniyetle karşıladı.

Kuroda yönetimindeki BoJ, 2013 yılında büyük bir varlık alım programının yanı sıra 2016 yılında negatif faiz oranları ve tahvil getirisi kontrolü uygulamıştı. Merkez bankası bu politikaları mart ayındaki politika toplantısında sonlandırdı.