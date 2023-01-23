Yeni BoJ Başkanı gelecek ay açıklanacak
Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida görev süresi nisan ayında dolacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerini alacak yeni BoJ Başkanı adayını gelecek ay açıklayacağını duyurdu.
23.01.2023 - 08:51 |
TV Tokyo'nun bir programına katılan Başbakan Kişida, Kuroda'nın yerini alacak isme parlamentonun takvimini de dikkate alarak şubat ayında karar vereceğini belirtti.
Kuroda'nın görev dönemi 8 Nisan'da ve iki yardımcısının görev süreleri 19 Mart'ta sona erecek. Bu üç göreve aday gösterilecek isimlerin parlamentodan onay almaları gerekiyor.
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