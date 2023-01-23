Yeni BoJ Başkanı gelecek ay açıklanacak

TV Tokyo'nun bir programına katılan Başbakan Kişida, Kuroda'nın yerini alacak isme parlamentonun takvimini de dikkate alarak şubat ayında karar vereceğini belirtti.

Kuroda'nın görev dönemi 8 Nisan'da ve iki yardımcısının görev süreleri 19 Mart'ta sona erecek. Bu üç göreve aday gösterilecek isimlerin parlamentodan onay almaları gerekiyor.