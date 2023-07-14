Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Hafta genelinde yukarı yönlü seyreden altın fiyatları geçtiğimiz günlerde ABD enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte sert yükseliş gösterdi.

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ABD’DE ENFLASYON DÜŞTÜ

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN YÜKSELDİ

ABD enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından ons altın 1959 dolara kadar yükseldi, gram altın da 1647 liraya yükselerek rekor kırdı.

ONS ALTIN DÜN 1 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftanın dördüncü işlem gününe 1957 dolardan başlayan ons altın 1963 dolar seviyesine yükselerek 1 ayın zirvesini test etti.

GRAM ALTINDA REKOR

Dün güne 1644 liradan başlayan gram altın 1651 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 1961 dolardan, gram altın da 1643 liradan işlem görüyor.