Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası yön buldu. Fed’in bu yıl ilave bir faiz artışına daha gidebileceğini açıklaması dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

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ABD EKONOMİSİ YÜZDE 2.1 BÜYÜDÜ

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 2.1 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti de ekonominin yüzde 2.1 oranında büyümesi yönündeydi.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermişti.

ONS ALTIN 6.5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesinin etkisiyle birlikte geçen hafta ons altında baskı arttı. Ons altın 1857 dolara kadar gerileyerek 6.5 ayın dibini gördü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 1843 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1842 dolar, en yüksek ise 1849 dolar seviyeleri görüldü.

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Yeni günde gram altın ise 1626 liradan işlem görüyor.