Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerle fiyatlanmaya devam ediyor. Son gelen verilerle birlikte Fed’in aralık ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, 2024 yılı ilk çeyrekte bir faiz indirimi olabileceği piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

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Bugün piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak.

ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ

Haftaya rekor kırarak başlayan altın fiyatları oldukça hareketli bir seyir izlemişti. Pazartesi günü ons altın 2148 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini, gram altın da 1997 lira seviyesini test etmişti. Zirve seviyeleri gördükten sonra hızla geri çekilen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmişti.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 2030 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2026 dolar, en yüksek ise 2034 dolar seviyeleri test edildi.

Gram altın ise 1890 liradan işlem görüyor.