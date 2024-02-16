Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?
ABD’de son gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini kuvvetlendirmesi ile bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
16.02.2024 - 09:24 |
Salı günü piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına etki edecek olan kritik veri piyasaları hareketlendirdi.
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ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde artması ve aylık çekirdek enflasyonun son 8 ayın en güçlü artışını kaydetmesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü.
Salı günü ons altın 2000 dolar seviyesinin üzerinden hızla düşüşe geçerek 1990 doları gördü, gram altın 1964 liraya kadar geriledi.
PİYASADA SON DURUM NE?
Haftanın son işlem gününde ons altın 2004 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2002 dolar, en yüksek ise 2005 dolar seviyeleri görüldü. Bugün gram altın 1985 liradan işlem görüyor.