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Yeniden değerleme oranı açıklandı

Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklandı.

27.11.2021 - 09:27 |
Yeniden değerleme oranı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

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