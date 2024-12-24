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Uzmanpara'Yenin değeri olumlu seviyede'
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'Yenin değeri olumlu seviyede'

Goldman Sachs'ın baş Japonya hisse senedi stratejisti Bruce Kirk, yenin dolar karşısındaki mevcut seviyesinin denizaşırı yatırımcıların Japon hisse senetlerini satın alması için olumlu olduğunu söyledi.

24.12.2024 - 10:02 | | Foreks Haber
'Yenin değeri olumlu seviyede'

Kirk, Salı günü Tokyo'da dolar karşısında 157,13 civarında işlem gören para biriminin, Japon yetkililerin bir tür müdahalesini tetikleme olasılığı göz önüne alındığında, 160'ın ötesinde zayıflama riskini yalnızca sınırlı görüyor. Bu, denizaşırı fonlar için hisse senedi alımlarını şimdi nispeten ucuza yapabilecekleri ve daha sonra yen değer kaybı nedeniyle dolar değerlerinin düşme ihtimalinin azalacağı tatlı bir nokta sunuyor.

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Kirk'e göre bu durum aynı zamanda Japonya'nın para biriminin güçlenmesi halinde döviz kazancı elde etme fırsatı da sunuyor.

Japon hisse senetleri Ağustos ayındaki çöküşten bu yana kayıplarının çoğunu telafi ederken, birçok denizaşırı fon kenarda kaldı. Bu fonların geri dönüşü, Topix'in 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayabilir.

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