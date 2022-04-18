'Yenin son hareketleri işletmelere zarar verebilir'

Genel olarak değerlendirmede bir değişiklik olmadığını belirten Kuroda, zayıf yenin Japon şirketlerin yurt dışı kazançlarının kar değerlerinde artıştan beri ekonomi için iyi olduğu görüşünü yeniledi.

Ancak Kuroda dolar karşısında yenin bir ay içinde 115-116'dan 125-126 seviyesine hareket etmesinin şirketlere zarar vermesi için yeterli dalgalanma olduğuna vurgu yaptı.