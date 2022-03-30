'Yenin zayıflamasının nedeni BoJ değil'

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kuroda, BoJ'un tahvil faizlerindeki yükselişin önüne geçmek için düzenlediği sabit faizli tahvil alım operasyonlarının Japon yeninin değer kaybetmesinin arkasındaki neden olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Emtia ve enerji ithalatı için dolar alımlarının artmasının Japon yeninin zayıflamasının arkasındaki temel nedenlerden biri olduğuna inandığını anlatan Kuroda, ABD'de faiz oranlarının yükselmesinin de Japon yeninin değer kaybetmesinde pay sahibi olduğunu ifade etti.

Başbakan Kishida ile görüşmesinde döviz kurlarının ekonominin temel göstergelerini yansıtması gerektiğini ifade ettiğini de belirten Kuroda, kurlar konusunda özel bir değerlendirme yapılmadığını vurguladı.

Kuroda, Başbakan Kishida'nın para politikası konusunda BoJ'dan herhangi bir talebinin olmadığını da belirtti.