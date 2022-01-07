Yerli otomobil Togg'dan blockchain hamlesi

Togg’un Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile bir ilke imza atıyoruz. Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, Togg ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Emin Gün Sirer tarafından kurulan blockchain protokolü Ava Labs’ın geliştirdiği Avalanche (AVAX) adında bir kripto para birimi bulunuyor. Avalanche, 21 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 11’inci dijital varlık konumunda yer alıyor.