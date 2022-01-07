Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYerli otomobil Togg'dan blockchain hamlesi
HaberlerUzmanpara Haberleri Yerli otomobil Togg'dan blockchain hamlesi

Yerli otomobil Togg'dan blockchain hamlesi

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, blockchain teknolojisine yönelik çok önemli bir adım atıyor. Togg, Twitter’dan yaptığı duyuruda blockchain platformu Ava Labs ile iş birliğine gidileceğini duyurdu.

07.01.2022 - 10:23 | | UZMANPARA
Yerli otomobil Togg'dan blockchain hamlesi

Togg’un Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile bir ilke imza atıyoruz. Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, Togg ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Emin Gün Sirer tarafından kurulan blockchain protokolü Ava Labs’ın geliştirdiği Avalanche (AVAX) adında bir kripto para birimi bulunuyor. Avalanche, 21 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 11’inci dijital varlık konumunda yer alıyor.

Yerli otomobil Toggdan blockchain hamlesi

    Rus askeri ayak bastı! Cehenneme dönen ülkeden korkunç kareler geliyor
    Merkez Bankası son müdahalenin miktarını açıkladı
    Aziz Yıldırım hastaneden taburcu oldu
    Fed kararı altın ve döviz fiyatlarını nasıl etkileyecek?
    Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
    Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
    MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
    ABD Suriye’de pes etti, Kürt devleti başka bahara kaldı
    Kimlik kartlarında yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor
    Aradığın devlete ulaşmak! Tek tek aranıp özür dilendi
    Deha Bilimlier 'ihanet' sorularından böyle kaçtı!
    Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
    Salih Uçan sürprizi! Süper Lig'deki yeni adresi...
    Ortaya çıktı! ABD üssüne saldıran SİHA'da sürpriz mesaj
    Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
    Rus askeri ayak bastı! Cehenneme dönen ülkeden korkunç kareler geliyor
    Rus askeri ayak bastı! Cehenneme dönen ülkeden korkunç kareler geliyor
    Merkez Bankası son müdahalenin miktarını açıkladı
    Merkez Bankası son müdahalenin miktarını açıkladı
    Aziz Yıldırım hastaneden taburcu oldu
    Aziz Yıldırım hastaneden taburcu oldu
    Fed kararı altın ve döviz fiyatlarını nasıl etkileyecek?
    Fed kararı altın ve döviz fiyatlarını nasıl etkileyecek?
    Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
    Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
    Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
    Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
    MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
    MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
    ABD Suriye’de pes etti, Kürt devleti başka bahara kaldı
    ABD Suriye’de pes etti, Kürt devleti başka bahara kaldı
    Kimlik kartlarında yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor
    Kimlik kartlarında yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor
    Aradığın devlete ulaşmak! Tek tek aranıp özür dilendi
    Aradığın devlete ulaşmak! Tek tek aranıp özür dilendi
    Deha Bilimlier 'ihanet' sorularından böyle kaçtı!
    Deha Bilimlier 'ihanet' sorularından böyle kaçtı!
    Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
    Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
    Salih Uçan sürprizi! Süper Lig'deki yeni adresi...
    Salih Uçan sürprizi! Süper Lig'deki yeni adresi...
    Ortaya çıktı! ABD üssüne saldıran SİHA'da sürpriz mesaj
    Ortaya çıktı! ABD üssüne saldıran SİHA'da sürpriz mesaj
    Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
    Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
    Kazakistan'da sular durulmuyor: 'Orduya uyarı yapmadan vur emri verdim!'

    Kazakistan'da sular durulmuyor: 'Orduya uyarı yapmadan vur emri verdim!'

    Kayserispor'dan Altay'a jest

    Kayserispor'dan Altay'a jest