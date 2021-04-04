Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYeşil sahaların devleri toparlanma eğilimine girdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Yeşil sahaların devleri toparlanma eğilimine girdi
ABONE OL

Yeşil sahaların devleri toparlanma eğilimine girdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, geçen ay hisse senedi piyasalarında toparlanma eğilimi gösterdi.

04.04.2021 - 12:53 | | AA
Yeşil sahaların devleri toparlanma eğilimine girdi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, martta hisse senedi piyasalarında Olympique Lyonnais, SS Lazio, SL Benfica ve AFC Ajax, yatırımcısına kazandırırken, Borussia Dortmund, Juventus ve Manchester United kaybettirdi.

Olympique Lyonnais'in hisseleri mart ayında yüzde 10,3 arttı. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesine devam eden Olympique Lyonnais'in yeşil sahalardaki başarılı performansı hisselerine de yansıdı.

İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri geçen ay yüzde 2,5 değer kazandı. Teknik Direktör Simone İnzaghi'nin takımdaki görevine devam edebileceğine yönelik beklentiler SS Lazio'nun hisselerini olumlu etkiledi.

Basında futbolcu Diego Costa'yla anlaşma imzaladığına dair haberlerin yer aldığı Portekiz ekibi SL Benfica martta yatırımcısına yüzde 1,3, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) zirvede bulunan AFC Ajax da yüzde 1 kazandırdı.

Manchester United'ın hisseleri martta yüzde 16,6 değer kaybetti

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri martta yüzde 1,5 değer kaybetti. Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonuk yarışından uzak bir performans sergiliyor.

Diğer bir İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri, geçen ay yüzde 5,2 düşerken, analistler, Juventus'un İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ve Teknik Direktör Andrea Pirlo ile sıkıntılar yaşadığına dair haberlerin kulübün hisse performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri bu dönemde yüzde 16,6 değer kaybetti. Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinin kulüpteki hisselerinden 96 milyon dolarlık bölümünü sattığına dair haberler, hisse performansını etkileyen önemli bir faktör oldu.

Kulüpler, yılbaşına göre kötü bir performans sergiledi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında yılbaşına göre kötü bir performans sergiledi. Bu dönemde Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 8,8 ve SS Lazio'nun hisseleri 2,8 artarken, Borussia Dortmund yüzde 0,2, AFC Ajax yüzde 1,7, Juventus yüzde 3,7, Manchester United yüzde 6 ve SL Benfica yatırımcısına yüzde 9,2 kaybettirdi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan emekli amirallerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan emekli amirallerle ilgili flaş açıklama

Son dakika... MSB'den 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika... MSB'den 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili flaş açıklama

THY kabin ekibini yerli simülatörde eğitim

THY kabin ekibini yerli simülatörde eğitim

Otomotivde en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Otomotivde en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta savaşı kışkırtıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta savaşı kışkırtıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan emekli amirallerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan emekli amirallerle ilgili flaş açıklama

Sıradaki Haber
Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor!

Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor!

Sıradaki Haber
Yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme!

Yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme!

Sıradaki Haber
Son dakika... MSB'den 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili flaş açıklama

MSB'den 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili flaş açıklama

Sıradaki Haber