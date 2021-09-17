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'Yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşabilir'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 7'ye ulaşabilir." dedi.

17.09.2021 - 07:33 |
'Yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşabilir'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonun yüzde 4 hedefinden güçlü şekilde sapabileceği uyarısında bulundu.

Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 7 civarına ulaşabileceğini belirten Nabiullina, "Bu oranın tepe olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Nabiullina, enflasyonun ancak 2022'nin ikinci yarısında yüzde 4 hedefine dönebileceğini de söyledi.

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