'Yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşabilir'
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 7'ye ulaşabilir." dedi.
17.09.2021 - 07:33 |
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonun yüzde 4 hedefinden güçlü şekilde sapabileceği uyarısında bulundu.
Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 7 civarına ulaşabileceğini belirten Nabiullina, "Bu oranın tepe olmasını umuyoruz." diye konuştu.
Nabiullina, enflasyonun ancak 2022'nin ikinci yarısında yüzde 4 hedefine dönebileceğini de söyledi.