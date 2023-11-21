Yuan, dolar karşısında 4 ayın zirvesinde

Çin Merkez Bankası yuanın %2'lik bir bantta işlem görmesine izin verilen CNY=PBOC orta nokta kurunu 7 Ağustos'tan bu yana en güçlü seviye olan 7,1406 olarak belirledi.

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Çin Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta dolar karşısında yaklaşık %2,4 güçlenen yuanı günlük orta nokta fiksingi yoluyla desteklemeye devam etmesi piyasaları şaşırttı.

Societe Generale CIB'nin Baş Asya Makro Stratejisti Kiyong Seong, "Fiksingi bu oranda düşürmeye devam ettiklerini görmek şaşırtıcı. Bana göre politika faizini düşürmeden önce hazırlık çalışması yapıyorlar gibi görünüyor" dedi .

Seong, dış ortam elverişli olduğunda, PBOC'nin yuanı mümkün olduğunca güçlendirdiğini de söyledi.

OCBC Bankası FX Stratejisti Christopher Wong, "Doların dönüşünü beklemek için zaman satın alma stratejisi bir kez daha işe yaradı" dedi ve politika yapıcıların geçen yıl ekim ve kasım aylarında dolar zayıflamadan önce benzer hamleler yaptıklarını hatırlattı.

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BNP Paribas Çin Döviz ve Kur Stratejisi Başkanı Ju Wang, ihracatçıların yıl sonu hedge akışları, Çin-ABD gerginliğinin azalması, ABD getirilerinde beklenen zirve ve Çin teşviklerinin artmasının yuandaki yükselişin arkasındaki nedenler olduğunu söyledi.