Yuanın, dolar karşısında güçlenmesi bekleniyor

Bloomberg anketine göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte daralacak faiz oranı farklarının sermaye çıkışlarını azaltmasıyla Çin yuanının 2024 yılında son üç yılda ilk kez ABD doları karşısında güçlenmesi bekleniyor.

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17 analistin katıldığı anketteki medyan tahmine göre ABD doları, Çin yuanı paritesi gelecek yılın sonuna kadar 7,09'dan 7'ye inecek. Ankete katılanlar, önümüzdeki 12 ay boyunca en önemli olumlu gelişmenin ABD Merkez Bankası'nın politikasını gevşetmesiyle ABD-Çin arasındaki faiz farkının daralması olacağını söyledi.

Hong Kong'daki Mizuho Bank Ltd. Baş Asya Döviz Stratejisti Ken Cheung, "Önümüzdeki yıl beklenen büyük merkez bankalarının faiz indirim döngüsü, ABD-Çin faiz farkını daraltmaya ve sermaye çıkışı baskısını hafifletmeye yardımcı olacaktır" dedi. Cheung, 2024 görünüm notunda "Ancak, yabancı yatırımcılar devam eden emlak kargaşası, zayıf toparlanma ve Çin-ABD gerilimi nedeniyle Çin yatırımlarına temkinli yaklaşmaya devam edecek" diye yazdı.

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Nota göre Mizuho'nun yuan için yıl sonu hedefi dolar başına 6,95. Bu da mevcut seviyeden yaklaşık %2'lik bir kazanç anlamına geliyor.

Yuan 2021 sonundan bu yana dolar karşısında yaklaşık %10 değer kaybederek bu dönemde en kötü performans gösteren gelişmekte olan Asya para birimlerinden biri oldu.