Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Yüksek enflasyon yakından takip edilmeli'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Yüksek enflasyon yakından takip edilmeli'

'Yüksek enflasyon yakından takip edilmeli'

Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen SPD lideri Olaf Scholz, "Yüksek enflasyon çok yakından takip edilmeli" dedi.

01.12.2021 - 07:24 |
'Yüksek enflasyon yakından takip edilmeli'

Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen SPD lideri Olaf Scholz, çok yüksek enflasyonun uzun vadede kabul edilemez olduğunu ve yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bild gazetesine konuşan Scholz, "Yüksek enflasyonu çok dikkatli şekilde izlememiz gerekiyor. Eğer uzmanlar hatalıysa gerekli adımları atmalıyız. Bugün olduğu kadar yüksek bir enflasyonu amaçlamamalıyız" dedi.

FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

Canlı yayında açıkladı! Asgari ücrete 1200 liralık zam beklentisi

Canlı yayında açıkladı! Asgari ücrete 1200 liralık zam beklentisi

GÜNCEL HABERLER

FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç'e beraat talebi

Canlı yayında açıkladı! Asgari ücrete 1200 liralık zam beklentisi

Canlı yayında açıkladı! Asgari ücrete 1200 liralık zam beklentisi

EGM'den 'polis intiharları arttı' iddialarına yalanlama

EGM'den 'polis intiharları arttı' iddialarına yalanlama

Çavuşoğlu’ndan Rusya ve Ukrayna'ya sükunet çağrısı

Çavuşoğlu’ndan Rusya ve Ukrayna'ya sükunet çağrısı

Uğur Şahin'den çok kritik Omicron açıklaması!

Uğur Şahin'den çok kritik Omicron açıklaması!