'Yüksek enflasyon yakından takip edilmeli'

Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen SPD lideri Olaf Scholz, çok yüksek enflasyonun uzun vadede kabul edilemez olduğunu ve yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bild gazetesine konuşan Scholz, "Yüksek enflasyonu çok dikkatli şekilde izlememiz gerekiyor. Eğer uzmanlar hatalıysa gerekli adımları atmalıyız. Bugün olduğu kadar yüksek bir enflasyonu amaçlamamalıyız" dedi.