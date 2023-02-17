'Yüksek faizler resesyonla sonuçlanabilir'

Mester, "Ancak bu Fed'in temel tahmininin bir parçası da isteği de değil. Bunun olumlu bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak olabilir" dedi.

Cleveland Fed Başkanı, "Hafif bir durgunluk yaşayabiliriz. Bunu kendi tahminime göre kaleme almadım, ancak büyüme trendin çok altında olduğunda bu kadar olumsuz bir şoku kaldıramaz. Bunun olumlu bir şey olduğunu düşünmüyorum, yapmak için üzerinde çalıştığımız şey bu değil" şeklinde görüş belirtti.