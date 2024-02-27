'Yüksek faizlerin kredilerdeki etkisi sona erdi'

ING Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, ocak ayına ilişkin Euro Bölgesi banka kredileri verilerinin temkinli bir toparlanmayı teyit ettiğini ve büyümenin üst üste üçüncü ayda da aylık %0,1'in biraz üzerinde kaldığını söyledi.

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Colijn'e göre veriler, yüksek faizlerin krediler üzerindeki en kötü etkisinin sona erdiğini gösteriyor, ancak bu aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi için acil bir neden olmadığı anlamına da geliyor.

ECB banka kredileri anketinin işletmelerin henüz yatırım amacıyla borçlanmadığını gösterdiğini ve bunun da yatırımlarda önemli bir toparlanmaya işaret etmediğini ifade eden Colijn, "Bu, öngörülebilir gelecekte yatırımların düşük seyredeceği anlamına geliyor, ancak banka kredilerindeki mevcut eğilim devam ederse, para politikasının gevşemesiyle yılın ikinci yarısında iyileşmeler olabilir" dedi.