Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre YD-ÜFE'de (2003=100) nisan ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,83 artış gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %97,07 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %98,92, imalatta %97,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %110,21, dayanıklı tüketim malında %84,97, dayanıksız tüketim malında %79,62, enerjide %241,59, sermaye malında %82,39 artış oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %2,63 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %1,81, imalatta %2,63 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %2,72, dayanıklı tüketim malında %1,14, dayanıksız tüketim malında %1,52, enerjide %7,39, sermaye malında %3,37 artış oldu.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 16 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası %63,12, tütün ürünleri %68,67, içecekler %73,86 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %241,59, ana metaller %134,36, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %110,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler %0,38, giyim eşyası %0,21, tütün ürünleri %0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç %9,26, kok ve rafine petrol ürünleri %7,39, kağıt ve kağıt ürünleri %4,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.