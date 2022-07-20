Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. YD-ÜFE, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 75,95 arttı.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 110,62 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 112,91, imalatta yüzde 110,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında yüzde 123,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 91,46, enerjide yüzde 326,07, sermaye malında yüzde 94,45 artış oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 9,21 YÜKSELDİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,38, imalatta yüzde 9,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 8,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 9,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,61, enerjide yüzde 23,25, sermaye malında yüzde 8,85 arttı.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 11 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 69,81, tütün ürünleri yüzde 76,12, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 85,73 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 326,07, ana metaller yüzde 141,60, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 127 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 5,24, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,39, deri ve ilgili ürünler yüzde 5,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,25, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 11,87, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 11,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.