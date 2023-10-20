Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,59 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %53,10 artış gösterdi.

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İMALAT YILLIK %57,37 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %50,33, imalatta %57,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %48,44, dayanıklı tüketim malında %61,32, dayanıksız tüketim malında %58,33, enerjide %55,87, sermaye malında %66,58 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %0,59 AZALDI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,58 azalış, imalatta %0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %0,97 azalış, dayanıklı tüketim malında %1,54 azalış, dayanıksız tüketim malında %0,31 artış, enerjide %2,48 artış, sermaye malında %1,40 azalış olarak gerçekleşti.

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YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller %37,92, basım ve kayıt hizmetleri %42,33, kağıt ve kağıt ürünleri %42,98 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. %77,71, tütün ürünleri %76,98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %74,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %2,23, ana metaller %2,21, diğer mamul eşyalar %1,77 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri %3,18, kok ve rafine petrol ürünleri %2,48, gıda ürünleri %1,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.