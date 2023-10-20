Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylül ayında yıllık bazda arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,59 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %53,10 artış gösterdi.
İMALAT YILLIK %57,37 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %50,33, imalatta %57,37 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %48,44, dayanıklı tüketim malında %61,32, dayanıksız tüketim malında %58,33, enerjide %55,87, sermaye malında %66,58 artış olarak gerçekleşti.
İMALAT AYLIK %0,59 AZALDI
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,58 azalış, imalatta %0,59 azalış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %0,97 azalış, dayanıklı tüketim malında %1,54 azalış, dayanıksız tüketim malında %0,31 artış, enerjide %2,48 artış, sermaye malında %1,40 azalış olarak gerçekleşti.
YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller %37,92, basım ve kayıt hizmetleri %42,33, kağıt ve kağıt ürünleri %42,98 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. %77,71, tütün ürünleri %76,98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %74,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %2,23, ana metaller %2,21, diğer mamul eşyalar %1,77 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri %3,18, kok ve rafine petrol ürünleri %2,48, gıda ürünleri %1,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.