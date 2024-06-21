Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,48 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %65,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %73,45 artış, imalatta %65,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %58,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %71,72 artış, dayanıksız tüketim mallarında %67,34 artış, enerjide %75,80 artış, sermaye mallarında %70,72 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,37 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,85 artış, imalatta %0,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,67 artış, enerjide %8,25 azalış, sermaye mallarında %0,73 artış olarak gerçekleşti.