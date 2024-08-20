Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %27,41 arttı, aylık %1,70 arttı.
YD-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %55,80 artış gösterdi.
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,30 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,82 artış, imalatta %27,30 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,59 artış, enerjide %13,32 artış, sermaye mallarında %30,88 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,73 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,21 artış, imalatta %1,73 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,49 artış, enerjide %2,87 artış, sermaye mallarında %2,08 artış olarak gerçekleşti.