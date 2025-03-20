Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

YD-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,05 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,95 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %20,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %23,12 artış, imalatta %20,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında %20,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında %21,83 artış, enerjide %2,41 artış, sermaye mallarında %22,47 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,42 artış, imalatta %2,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,88 artış, enerjide %1,31 artış, sermaye mallarında %1,81 artış olarak gerçekleşti.