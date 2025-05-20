Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

YD-ÜFE 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,57 artış gösterdi.

Haberin Devamı

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %22,97 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %19,96 artış, imalatta %22,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında %25,64 artış, enerjide %11,03 azalış, sermaye mallarında %28,07 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %4,45 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,10 artış, imalatta %4,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %4,0 artış, dayanıklı tüketim mallarında %7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,93 artış, enerjide %3,76 azalış, sermaye mallarında %5,37 artış olarak gerçekleşti.