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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aralıkta yıllık %44,22, aylık %1,14 arttı.

03.01.2024 - 11:00 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %53,68 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %65,59 artış, imalatta %53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %29,69 azalış, ve su temininde %66,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %47,72 artış, dayanıklı tüketim malında %60,07 artış, dayanıksız tüketim malında %64,37 artış, enerjide %1,69 azalış ve sermaye malında %65,07 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2 artış, imalatta %2 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,40 azalış ve su temininde %7,34 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %2,54 artış, dayanıklı tüketim malında %2,50 artış, dayanıksız tüketim malında %2,23 artış, enerjide %6,63 azalış ve sermaye malında %2,27 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 22 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %29,69 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %84,96, basım ve kayıt hizmetleri %70,67, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %70,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 21 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış; %11,40 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %3,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,27 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,35, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %7,34, giyim eşyası %4,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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