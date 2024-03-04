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Uzmanpara Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,29 arttı, aylık %3,74 arttı.

04.03.2024 - 10:18 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %56,71 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %68,10 artış, imalatta %56,71 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %30,68 azalış ve su temininde %66,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %51,47 artış, dayanıklı tüketim mallarında %61,51 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,34 artış, enerjide %0,45 artış ve sermaye mallarında %64,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %4,56 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,29 artış, imalatta %4,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,96 azalış ve su temininde %0,81 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında %5,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %5,41 artış, enerjide %0,02 artış ve sermaye mallarında %3,23 artış olarak gerçekleşti.

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