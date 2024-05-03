Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %60,03 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %74,68 artış, imalatta %60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,79 artış ve su temininde %66,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında %65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,35 artış, enerjide %29,84 artış ve sermaye mallarında %66,33 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,26 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,51 artış, imalatta %3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,30 artış ve su temininde %1,93 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,77 artış, enerjide %5,08 artış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.