Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,34 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %23,79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %25,66 artış, imalatta %23,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %28,25 artış ve su temininde %61,04 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,92 artış, dayanıksız tüketim mallarında %26,45 artış, enerjide %24,15 artış ve sermaye mallarında %27,40 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,84 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,71 artış, imalatta %1,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,94 artış ve su temininde %6,50 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,12 artış, enerjide %8,42 artış ve sermaye mallarında %2,26 artış olarak gerçekleşti.