'Zayıf yen ekonomi için iyi'

Yenin 20 yılın en düşük seviyesine inmesinden sonra yaptığı açıklamada Kuroda, ancak yenin düşüşünün hanehalkı ve bölgelerde küçük hizmet sektörü şirketleri için olumsuz etkisinin olabileceğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuroda yaptığı açıklamada BoJ'un pandemiden çıkan ekonomiyi desteklemek için ultra düşük faiz oranına devam edeceğini tekrar etti.