'Zayıf yen Japonya ekonomisi için faydalı'

Nada Choueiri ayrıca Japonya'yı faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya ve yalnızca ekonomiyi büyük bir şok vurduğunda ek bütçeler hazırlamaya çağırdı.

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Choueiri, "Japonya Merkez Bankası'na şimdiye kadar olduğu gibi temkinli kalmasını ve enflasyon görünümü üzerinde yüksek belirsizlik olduğu için faiz artırımı hızında kademeli olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Ancak Choueiri, zayıf yenin ihracattaki artıştan sağladığı faydanın, "çok dışa dönük" bir ekonomi olan Japonya için ithalattaki maliyet artışını aştığını söyledi.