Ziraat GYO'dan 72,6 milyon TL konsolide net kar

Ziraat GYO, 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Buna göre, faaliyetlerini yüksek karlılıkla sürdüren Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72,6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem karı 15,2 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Şirketin, Türkiye’de 9 farklı şehirde, Almanya ve Bosna-Hersek’te ise birer şehirde olmak üzere toplam 3 ülke, 11 şehirde, değeri 5,1 milyar TL’ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunuyor.

Şirketin aktif büyüklüğü 2020 yılsonundan bu yana yüzde 31,7 artarak 7,2 milyar TL’ye, yatırım amaçlı gayrimenkulleri yüzde 8 artarak 5,1 milyar TL’ye, öz kaynakları ise halka arz ile birlikte yüzde 38,3 artış ile 7 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Ziraat GYO, kira getirili gayrimenkullerden 2021 yılının altı aylık döneminde konsolide bazda 42,3 milyon TL kira geliri elde etti. Şirketin satış gelirleri ise aynı dönemde 36,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, şirketin, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş ve dengeli gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nin inşaatının hızla devam ettiğini ve 2022 yılı Haziran ayı içerisinde finans merkezinde yaşamın başlamasının hedeflendiğini dile getiren Özdilek, Ziraat Kuleleri’nin kiralanması ile birlikte portföydeki kira getirili gayrimenkullerin payının yüzde 36’dan yüzde 79’a yükseleceğini, bunun da doğal olarak kira gelirlerine önemli oranda katkı sağlayacağını belirtti.

Özdilek, “2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârımızın en az yüzde 10’unu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi’nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda ise dağıtılabilir kârımızın en az yüzde 30’unu yatırımcılarımıza nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak üzere kar dağıtım politikamız oluşturulmuştur.” ifadelerini kullandı.