Zorunlu karşılık oranları yükseldi

Merkez Bankası'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında yabancı para ve TL cinsinden, vadesiz ve kısa vadeli mevduatı 2'şer puan arttırdı.

Buna göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı parada ise vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den 19'a yükseltildi.

Müstakrizlerin fonları ile ilgili oran yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Diğer vadeler için TL'de 6 aya kadar yüzde 4, 1 yıla kadar yüzde 2 ve bir yıldan uzun vadeler için oran yüzde 1, yabancı parada 1 yıl ve uzun vadede oran yüzde 13 olarak kaldı.