Mercimeğin tonları

Hiç merak ettiniz mi mercimek nasıl bulunmuş, ne zaman bulunmuş? Sadece çorbadan, köfteden ve kara şimşekten mi ibaret?



Antik çağın en eski ürünlerinden olan mercimek, araştırmalara göre M.Ö 8500-6000 yılları arasında ülkemizin de içinde bulunduğu Mezopotamya coğrafyasında Asurlular tarafından bulunduğu bilinmektedir. Araştırmaların bir boyutu da mercimeğin M.Ö 2500 yıllarında Hindistan’da ehlileştirilmeye başladığını göstermektedir.



6 farklı çeşidi olan mercimek sodyum, potasyum, protein, magnezyum, C vitamini, demir, kalsiyum, A, B12, D vitamini açısından ve lif bakımından zengin bir yiyecektir. Şimdi gelelim mercimeğin tonlarına.

Sarı Mercimek: Kabuksuz olan bu tür fazla haşlandığında kolayca dağıldığı için özellikle sebze pürelerinde harika bir aroma bırakır.



Kahverengi Mercimek (Mignon Mercimeği): Türk mutfağında çok fazla kullanılmayan bu tür yoğun aroması ve şekerimsi tadı sayesinde salatalar ve çorbalarda sıklıkla kullanılmaktadır.



Siyah Mercimek (Beluga Mercimeği): Ana vatanı Suriye olan bu tür son yıllarda ülkemizde de yoğun bir şekilde menülerimize girmeye başladı. Koyu siyah oluşu ve şekli onu diğer türlerden kolaylıkla ayırmaktadır. Lif ve protein bakımından oldukça zengin olan bu tür vegan ve vejeteryan besleme için çok faydalıdır. Salatalara ve deniz mahsullerine çok yakışmaktadır. Beluga havyarına benzeyen rengi ve şeklinden dolayı Beluga mercimeği adını almıştır.



Mini Yeşil Mercimek (Puy Mercimek): Fransa’nın Le Puy kasabasında yetişen bu tür Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır. Fındığımsı bir tadı olan bu mercimek normal yeşil mercimeğe göre daha koyu ve ufaktır. Sert yapısı sayesinde salatalara daha çok yakışmaktadır.



Yeşil Mercimek: Dünyaya ülkemizden yayılan bu tür malumunuz en çokta askeriyede yapılan kara şimşek yemeği ile bilinmektedir. Zengin protein ve lif kaynağı olan bu tür ülkemizde sulu yemekten böreğe kadar birçok yemekte kullanılmaktadır.



Kırmızı Mercimek: Çorbalarını biliyoruz, köftesini biliyoruz peki ya ekmeğini biliyor musunuz? Şimdi size unsuz glutensiz yapılan harika bir Mercimek Ekmeği tarifi vereceğim şimdiden afiyet olsun;



• 1 su bardağı kırmızı mercimek

• 1/2 su bardağı yoğurt

• 1/4 su bardağı zeytinyağı

• 2 adet yumurta

• 1 paket kabartma tozu

• 4 adet kuru domates

• 20 gram siyah dilim zeytin

• 1 dal taze biberiye

• 1 tutam tuz

• 1 su bardağı lor peyniri

• 1 tatlı kaşığı susam ve çörek otu karışımı



• Mercimek bir gece önceden ıslatılır.

• Yumuşamış mercimek köpüğü gidene kadar yıkanır.

• Mercimekler robotta çekilir. Yoğurdu, yağı, tuzu ve yumurtaları ekleyip çekmeye devam edilir.

• Kuru domatesleri minik kıyılır ve harcın içine zeytin, biberiye ile katılır.

• Hazır olan harç fırın için uygun olan bir kaba alınır.

• Üzerine lor peynirini serpip hafifçe bastırıp düzlenir.

• Susam ve çörek otu serpilip 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirilir.