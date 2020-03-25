25.03.2020 - 23:06 |
#EvdeKal#MuzikleKal Cem Belevi, Demirören Medya’nın Çağrısını Milyonlara Ulaştırıyor
Demirören Medya’nın ‘evde kal’ çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi...
Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı ‘#EvdeKal#MuzikleKal’ projesi kapsamında Cem Belevi hayranlarıyla buluşuyor
Genç müzisyen, Instagram hesabından(@cembelevi) canlı yayınla mini bir konser veriyor. Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Cem Belevi, en sevilen şarkılarını kendi evinde hayranları için seslendiriyor ve ‘evde kal’ çağrısı yapıyor.
Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.
‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.