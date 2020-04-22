Moda
Güzellik
Aile
Sağlık
Yemek
Diyet
İlişkiler
Dekorasyon
Yaşam
Astroloji
Etkinlik
Yazarlar
Pembenar TV
Menü
Ara
Moda
Moda
Güzellik
Aile
Sağlık
Yemek
Diyet
İlişkiler
Dekorasyon
Yaşam
Astroloji
Etkinlik
Yazarlar
Pembenar TV
Stil
Ayakkabı
Aksesuar
Bugün Ne Giysem
Moda Yazarları
MİLLİYET ANA SAYFA
Moda
Güzellik
Aile
Sağlık
Yemek
Diyet
İlişkiler
Dekorasyon
Yaşam
MARKALAR
Son Dakika
Yazarlar
Sigorta
Milli Piyango
Video
Foto Galeri
Astroloji
Aile
Blog
Cadde
Dünya
Ege
Ekler
Ekonomi
Finans
Gündem
Hava Yol
Hayat
Kadın
Kitap
Kariyer
Magazin
Mutfak
Molatik
Otomobil
Oyun Dünyası
Sağlık
Kültür Sanat
Siyaset
Spor
Tatil
Teknoloji
Eğitim
Gazete Haberleri
Yerel Haberler
Arşiv
Üyelik
Künye
Reklam
İletişim
Alışveriş
Kadınların Elinden
Uzaktan Eğitim
Çocuk
Bizi Takip Edin
FACEBOOK
TWITTER
UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ.
Moda
Örme Kumaş Nedir? Örme Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Terikoton Kumaş Nedir? Terikoton Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Welsoft Kumaş Nedir? Welsoft Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Viskon Kumaş Nedir? Viskon Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Raşel Kumaş Nedir? Raşel Kumaş Özellikleri Nelerdir?
PEMBENAR'I
SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
Polyester Kumaş Nedir? Polyester Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Polyester neredeyse tüm giyim ürünlerinin içeriğinde karşımıza çıkan bir kavramdır. Özellikle son yıllarda polyester kumaşın kullanım alanı da oldukça artmıştır. Peki, polyester kumaş nedir? Polyester kumaş özellikleri nelerdir? Sizler için polyester kumaş hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.
Saten Kumaş Nedir? Saten Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Pürüzsüz dokusu ve parlak görünümü ile saten kumaş, genellikle kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Özellikle de kıyafetler için tercih edilmekte olan bu kumaş, eşarp ve ayakkabı imalatında da sık sık kullanılmaktadır. Peki, bu kadar sık tercih edilen saten kumaş nedir? Saten kumaşın özellikleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizin için detaylı bir biçimde derledik.
Akrilik Kumaş Nedir? Akrilik Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Akrilik kumaş, farklı çeşitleriyle neredeyse tüm giyim ürünlerinin içeriğinde yer almaktadır. Hakkında olumlu ve olumsuz farklı görüşler bulunan akrilik kullanımıyla ilgili fazlaca soru sorulmaktadır. Peki, akrilik kumaş nedir? Akrilik kumaş özellikleri nelerdir? Sizler için akrilik hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladık.
Poliviskon Kumaş Nedir? Poliviskon Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Son dönemlerde internette en sık araştırılan kumaş türleri arasında poliviskon kumaş geliyor. Ancak burada unutulmaması gereken unsurlardan biri poliviskon bir kumaş türü değildir. Genelde iki farklı tekstil lifi olarak polyester ile viskonun karışımından yapılan bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Peki, poliviskon kumaş nedir? Poliviskon kumaş özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Polar Kumaş Nedir? Polar Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Özellikle kış aylarında sıcak tuttuğu için çok sık değerlendirilen bir kumaş türü olarak polar kumaş öne çıkmaktadır. Aynı zamanda şık ve estetik bir görünüm sağladığını söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı çok fazla araştırılan ve ilgi gören bir kumaş türüdür. Peki, polar kumaş nedir? Polar kumaş özellikleri nelerdir? İşte detaylar.
Krep Kumaş Nedir? Krep Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Krep kumaş, moda dünyasında sıklıkla kullanılan bir türdür. Ürün etiketlerinde karşımıza çıkan bu tür hakkında krep kumaş nedir ve krep kumaş özellikleri nelerdir gibi sorular gündeme gelmektedir. Sizler için krep kumaşın tüm detaylarını araştırdık.
Tensel Kumaş Nedir? Tensel Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Gündelik yaşamda tensel kumaş sıkça duyulan isimler arasında yer alıyor. Özellikle giyim sektörü açısından çok fazla değerlendirilen kumaş türlerinden biridir. Bu sebepten dolayı internet üzerinden de en çok araştırılan kumaş türleri arasında yer alıyor. Peki, tensel kumaş nedir? Tensel kumaş özellikleri nelerdir? İşte bu kumaş hakkında bilinmesi gerekenler.
Dabıl Kumaş Nedir? Dabıl Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Polyester, yün, viskon, ipek ve pamuk gibi ürünlerden üretimi sağlanan kumaşlardır. Çift yönlü kullanıma sahip olan bu kumaşlar, mevsim değişikliği sebebiyle de oldukça sorular hale gelmiştir. Peki, dabıl kumaş nedir? Dabıl kumaş özelikleri nelerdir? İşte merak edilenleri sizler için derledik.
Modal Kumaş Nedir? Modal Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Özel üretimi ile modal kumaş günümüzde en kaliteli türler arasında yer almaktadır. Kayın ağacından üretimi gerçekleştirilen bu kumaş, günümüzde yaygın olarak pek çok farklı alanda değerlendirilir. Özellikle yumuşak dokusu ve dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan bu kumaş, pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, modal kumaş nedir? Modal kumaş özellikleri nelerdir? İşte detaylar.
Lyocell Kumaş Nedir? Lyocell Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Lyocell adı ilk etapta yabancı gelse de aslında hepimizin bildiği elyafın bir alt türüdür. Hazır giyim sektöründe son zamanlarda oldukça popüler olan bu kumaş hakkında lyocell kumaş nedir ve lyocell kumaş özellikleri nedir gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık.
Atlas Kumaş Nedir? Atlas Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Atlas kumaş moda dünyasında en sık kullanılan kumaş türleri arasında yer alıyor. Diğer bir ismi ile saten olarak da bilindiğini söylemek mümkün. İnce İpek üzerinden sık dokuma ile hazırlanan Atlas kumaş, özellikle günümüzde trend moda dünyasının en çok tercih edilen kumaşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Peki, Atlas kumaş nedir? Atlas kumaş özellikleri nelerdir? İşte bu konu hakkında detaylar.
Poplin Kumaş Nedir? Poplin Kumaş Özellikleri Nelerdir?
15. yüzyılda Fransa'da keşfedilmiş olan poplin kumaş, günümüzde hala yaygın olarak kullanılan özel türlerden biridir. Genelde penye pamuk ipliği üretimi üzerinden elde edilir. Tekstil sektöründe ağırlıklı olarak değerlendirilen bu kumaşlar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, poplin kumaş nedir? Poplin kumaş özellikleri nelerdir? Bu kumaş hakkında bilinmesi gerekenler.
Yazarlar
Filiz Has
Dijital moda çağı başlıyor!
İrem Şen
1920: Mutlu Bir Başlangıç
Bengül Güner
Robotik moda akımı geliyor
Bükre İkizer
Giyimde dönüşüm
Gökçe Kömürcü
Zamansız çantalar
Duygu Bay
Dört büyük moda haftasında öne çıkan 9 sonbahar/kış 2020 trendi
Merve Girgin
Ne izlesek?
Serra Özsoy
Defilelerin perde arkası
Gülce Köprücü
Sex and the City'den 5 stil dersi
Büşra Ekinci Yiğit
Trend: Düşük Bel Pantolon
Başak Yılmaz
Sezonun Stil Önerileri
Pınar Öznur
Pembe kombinlerle 2017 yaz sezonu pespembe
ÇOK OKUNANLAR
Vücudunuza zarar verebilecek 6 ayakkabı türü
Tuba Atman 'Find Yourself' Koleksiyonu
Aylin Kan ve Hande Yılmaz Tullia Jewels'ı anlattı
Trend alarmı: Oversize atkılar