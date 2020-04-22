Pürüzsüz dokusu ve parlak görünümü ile saten kumaş, genellikle kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Özellikle de kıyafetler için tercih edilmekte olan bu kumaş, eşarp ve ayakkabı imalatında da sık sık kullanılmaktadır. Peki, bu kadar sık tercih edilen saten kumaş nedir? Saten kumaşın özellikleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizin için detaylı bir biçimde derledik.