MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 100 bin kişi izledi
23.06.2020 - 07:00 |

100 bin kişi izledi

İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında sahne alan Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş’ın konserini, 100 bin kişi izledi

100 bin kişi izledi
ABONE OL

Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında sahne aldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konseri, 10 saatte yaklaşık 100 bin kişi izledi.

Son dönemde ‘Kalmam’ ve ‘Ateşten Gömlek’ şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran Yaşar, “Pandemi sürecinde sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Dünyaya sağlık ve sıhhat diliyorum. Sizlerle buluşmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizleri dinleyen herkese, sonsuz saygılarımı iletiyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masal kitabı yazıyor

Masal kitabı yazıyor

Yelken dersleri alıyor

Yelken dersleri alıyor

Merak edilen proje

Merak edilen proje

Atarlı Gökçe

Atarlı Gökçe

Sıradaki Haber