100 milyon izleyici sinemada

BKM, 2001 yılında vizyona çıkardığı ilk sinema filmi ‘Vizontele’den bugüne hayata geçirdiği 62 uzun metrajlı projeyle, gişede 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu.BKM, 2001 yılında vizyona çıkardığı ilk sinema filmi ‘Vizontele’den bugüne hayata geçirdiği 62 uzun metrajlı projeyle, gişede 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu.Filmleri arasında ‘Vizontele’, ‘G.O.R.A’, ‘Organize İşler’, ‘Hokkabaz’ın yanı sıra, son 10 yılda Türkiye’nin Oscar’lara uzanan en güçlü aday projelerinden ‘Kelebeğin Rüyası’ ve ‘Eyyvah Eyvah’, ‘Deliha’, ‘Düğün Dernek’, ‘Yol Arkadaşım’ gibi gişe rekortmeni projeler var. Vizyona yeni giren ‘Bayi Toplantısı’ dışında, 61 yapımın gişe rakamlarının ortalamasına bakıldığında BKM’nin film başına ortalama1 milyon 633 bin 379 kişiye ulaştığı görülüyor.