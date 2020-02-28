MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 100 milyon izleyici sinemada
28.02.2020 - 07:00 |

100 milyon izleyici sinemada

BKM, 2001 yılından bugüne 62 uzun metrajlı filmle 100 milyon seyirciye ulaştı

100 milyon izleyici sinemada

BKM, 2001 yılında vizyona çıkardığı ilk sinema filmi ‘Vizontele’den bugüne hayata geçirdiği 62 uzun metrajlı projeyle, gişede 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu.BKM, 2001 yılında vizyona çıkardığı ilk sinema filmi ‘Vizontele’den bugüne hayata geçirdiği 62 uzun metrajlı projeyle, gişede 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu.Filmleri arasında ‘Vizontele’,  ‘G.O.R.A’, ‘Organize İşler’, ‘Hokkabaz’ın yanı sıra, son 10 yılda Türkiye’nin Oscar’lara uzanan en güçlü aday projelerinden ‘Kelebeğin Rüyası’ ve ‘Eyyvah Eyvah’, ‘Deliha’, ‘Düğün Dernek’, ‘Yol Arkadaşım’ gibi gişe rekortmeni projeler var. Vizyona yeni giren ‘Bayi Toplantısı’ dışında, 61 yapımın gişe rakamlarının ortalamasına bakıldığında BKM’nin film başına ortalama1 milyon 633 bin 379 kişiye ulaştığı görülüyor. 

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altın Kelebek ödülleri iptal edildi

Altın Kelebek ödülleri iptal edildi

Büşra Pekin'e C vitamini takviyesi

Büşra Pekin'e C vitamini takviyesi

Saadet Işıl Aksoy anne olduğunu duyurdu

Saadet Işıl Aksoy anne olduğunu duyurdu

Oyuncu Hakan Yufkacıgil ile Duygu Yürükçe evlendi

Oyuncu Hakan Yufkacıgil ile Duygu Yürükçe evlendi

Sıradaki Haber