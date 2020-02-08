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08.02.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

10’uncu yıl kutlaması

Erken doğan bebekleri yaşatmak adına kurulan ve önceki gün 10’uncu yılını kutlayan Erken Doğan Bebekleri (Prematüre) Yaşatma Derneği (Er-Do-Der), Etiler Limon Köyiçi’nde davet düzenledi.

10’uncu yıl kutlaması

Dernek başkanı Canan Göztepe ve Ceyda Becek ev sahipliğindeki etkinliğe; Meral Kosif, Neşe Sert, Sibel Vatandost, Neval Güler, Semiramis Sekban ile Özlem Yıldız’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Organizasyonda teşekkür konuşması yapan Göztepe, “Mardin, Kars ve Sinop’tan sonra 10’uncu yıl şerefine, Muğla’da erken doğan bebek ünitelerini hizmete açacağız” dedi. 

10’uncu yıl kutlaması

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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