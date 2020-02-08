10’uncu yıl kutlaması

Dernek başkanı Canan Göztepe ve Ceyda Becek ev sahipliğindeki etkinliğe; Meral Kosif, Neşe Sert, Sibel Vatandost, Neval Güler, Semiramis Sekban ile Özlem Yıldız’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Organizasyonda teşekkür konuşması yapan Göztepe, “Mardin, Kars ve Sinop’tan sonra 10’uncu yıl şerefine, Muğla’da erken doğan bebek ünitelerini hizmete açacağız” dedi.