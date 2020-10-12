12.10.2020 - 01:11 |
MastarChef'te Ebru kıl payı kurtuldu... MasterChef'te kim elendi? (11 Ekim Pazar)
Her pazar olduğu gibi MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Kırmızı takım eleme gecesinde hünerlerini gösterdi. Walison ile Ebru son ikiye kalırken elenen isim Walison oldu.
MasterChef'te yine bir eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi takımın ezici bir üstünlük sağladığı haftada kırmızı takımdan 6 kişi elemede en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Peki elenen isim belli oldu mu?
MASTERCHEFTE KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. İlk turda verilen yemeği en iyi yapan Serhat, Tanya ve Berker bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Walison, Sefa ve Ebru şimdi ikinci turda yarıştı. Sefa'nın yemeği beğenilince Ebru ile Walison son ikiye kaldı. Şeflerin kararıyla elenen isim Walison oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison