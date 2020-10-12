MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MastarChef'te Ebru kıl payı kurtuldu... MasterChef'te kim elendi? (11 Ekim Pazar)
12.10.2020 - 01:11 |

MastarChef'te Ebru kıl payı kurtuldu... MasterChef'te kim elendi? (11 Ekim Pazar)

Her pazar olduğu gibi MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Kırmızı takım eleme gecesinde hünerlerini gösterdi. Walison ile Ebru son ikiye kalırken elenen isim Walison oldu.

MastarChef'te Ebru kıl payı kurtuldu... MasterChef'te kim elendi? (11 Ekim Pazar)
ABONE OL

MasterChef'te yine bir eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi takımın ezici bir üstünlük sağladığı haftada kırmızı takımdan 6 kişi elemede en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Peki elenen isim belli oldu mu?

MASTERCHEFTE KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. İlk turda verilen yemeği en iyi yapan Serhat, Tanya ve Berker bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Walison, Sefa ve Ebru şimdi ikinci turda yarıştı. Sefa'nın yemeği beğenilince Ebru ile Walison son ikiye kaldı. Şeflerin kararıyla elenen isim Walison oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison

11 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Buray: Acelem var!

Buray: Acelem var!

Ünlü şarkıların söz yazarı Seyhan Girginer vefat etti!

Ünlü şarkıların söz yazarı Seyhan Girginer vefat etti!

'Seni Çok Bekledim' dizisinin çekimleri başladı

'Seni Çok Bekledim' dizisinin çekimleri başladı

Işın Karaca ile abisi arasında kavga

Işın Karaca ile abisi arasında kavga

Sıradaki Haber