MastarChef'te Ebru kıl payı kurtuldu... MasterChef'te kim elendi? (11 Ekim Pazar)

MasterChef'te yine bir eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi takımın ezici bir üstünlük sağladığı haftada kırmızı takımdan 6 kişi elemede en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Peki elenen isim belli oldu mu?

MASTERCHEFTE KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. İlk turda verilen yemeği en iyi yapan Serhat, Tanya ve Berker bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Walison, Sefa ve Ebru şimdi ikinci turda yarıştı. Sefa'nın yemeği beğenilince Ebru ile Walison son ikiye kaldı. Şeflerin kararıyla elenen isim Walison oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Esra (Kaptan)

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Ebru (Kaptan)

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison