11. haftada Masterchef'te kim elendi, kim gitti? (1 KASIM) Masterchef'e veda eden isim kim?

MasterChef'te eleme hayacanı yaşnıyor. Hafta boyunca oynana dokunulmazlık oyunu sonrası Eray, Barbaros, Serhat, Furkan, Tanya ve Uğur eleme adayı seçildi. Bu akşam 6 kişi kıran kırana mücadele verdiler. Şimdi elenen isim merak ediliyor.

ÖN ELEMEDEN KİMLER GALİP ÇIKTI?

MasterChef'te 6 isim trabzon hurbasıyla kreatif bir yaptılar. Bu elemeden çıkan isimler Barbaros, Eray ve Serhat oldu. İkinci turda Tanya, Uğur ve Furkan elenmemek için mücadele verdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

İkinci turda Tanya, Uğur ve Furkan; Somer Şef'in yemeğini yapmaya çalıştılar. Bu turda en iyi tabağı Furkan çıkardı. Tanya ve Uğur arasından yarışmaya veda eden isim Tanya oldu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.