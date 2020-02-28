28.02.2020 - 06:52 |
Gisele Bündchen'den 11’inci yıl kutlaması
Gisele Bündchen, eşi Tom Brady ile 11’inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Gisele Bündchen, eşi Tom Brady ile 11’inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sosyal medya hesaplarından eski bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı güzel, karenin altına İngilizce ve Portekizce duygusal bir mesaj yazdı: “Düğünümüzden sonra eve gelip, bu lezzetli pastayı yalayıp yutmamızın üzerinden 11 yıl geçtiğine inanamıyorum. Hayatımın aşkına mutlu yıllar! Ömrümü tatlılaştırdığın için çok teşekkür ederim.”